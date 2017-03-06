В Гамбурге отменено мероприятие с участием главы МИД Турции

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу отменено в немецком Гамбурге.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник издание Die Welt.

По его данным, мероприятие, которое должно было пройти во вторник вечером в районе Вильгельмсбург, отменено по распоряжению властей административного округа Гамбург-Митте. Глава окружного ведомства Фалько Дросман отметил Welt, что это решение принято в связи с невозможностью обеспечить меры пожарной безопасности. Состоится ли выступление министра в другом зале, пока не сообщается.

Мероприятие, на котором Чавушоглу намеревался агитировать за внесение поправок в конституцию Турции, должно было начаться в 21:00 во вторник и продлиться около трех часов. Политики практически всех партий ФРГ подвергли критике планы выступления главы турецкого МИД. В местные власти поступили заявки о проведении как минимум двух акций протеста в Гамбурге.