В Гамбурге из-за пожара в больнице погибли три человека

В результате пожара в больнице Святой Марии в Гамбурге погибли не менее трех человек, более 50 пострадали.

В результате пожара в больнице Святой Марии в Гамбурге погибли не менее трех человек, более 50 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пожарную службу города.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Хоэнфельде. Огонь вспыхнул по неизвестной пока причине на первом этаже в гериатрическом отделении, где занимаются лечением и реабилитацией пожилых людей, затем быстро охватил и другие этажи здания. На данный момент пожар потушен. Уточняется, что все жертвы - взрослые. 16 человек получили тяжелые травмы, за жизнь двоих борются врачи.

В больнице Святой Марии проходят лечение около 93 тыс. пациентов в год. Это одна из самых больших клиник на севере Германии.