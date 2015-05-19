В Гайане погибли 10 шахтеров-золотодобытчиков

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Из-за обрушения частной золотоносной шахты в джунглях Гайаны погибли 10 шахтеров, сообщает Reuters со ссылкой источники.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перенасыщения почвы влагой после длительного периода проливных дождей.

Эта причина также затрудняет поисковую операцию. По словам местных чиновников, поисковики не могут использовать тяжелую технику из-за состояния почвы, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что семь других шахтеров, находившихся под землей, успели выбраться до обрушения.

Ранее в Китае из-за взрыва газа на шахте погибли семь человек.