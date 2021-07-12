В Гаити задержали координатора убийства президента страны

Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза.
Как передает Report, об этом сообщило издание
"Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон", - сказал Шарль.
По словам начальника полиции, мотивы преступления были политическими. Сотрудники правоохранительных органов заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с Саноном, их имена не разглашаются.
По данным расследования, Эммануэль Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США - предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых сейчас обвиняют в убийстве Моиза. Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности. Дополнительных деталей о его личности не приводится.