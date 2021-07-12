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В Гаити задержали координатора убийства президента страны

В Гаити задержали координатора убийства президента страны Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза.
Другие страны
12 июля 2021 г. 05:49
В Гаити задержали координатора убийства президента страны

Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза.

Как передает Report, об этом сообщило издание Acento со ссылкой на генерального директора Национальной полиции Леона Шарля.

"Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон", - сказал Шарль.

По словам начальника полиции, мотивы преступления были политическими. Сотрудники правоохранительных органов заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с Саноном, их имена не разглашаются.

По данным расследования, Эммануэль Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США - предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых сейчас обвиняют в убийстве Моиза. Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности. Дополнительных деталей о его личности не приводится.

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