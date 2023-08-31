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В Гаити при нападении на полицейский участок погибли четыре человека

В Гаити при нападении на полицейский участок погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения членов вооруженной банды на полицейский участок в пригороде Порт-о-Пренса.
Другие страны
31 августа 2023 г. 08:14
В Гаити при нападении на полицейский участок погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения членов вооруженной банды на полицейский участок в пригороде Порт-о-Пренса (Гаити).

Как передает Report со ссылкой на телеканал Telesur, нападавшие подожгли здание участка в муниципалитете Карфур-Фей и открыли стрельбу по находившимся поблизости людям. О числе раненых не сообщается. Преступники скрылись, их разыскивает полиция.

Ранее в среду посольство США в Порт-о-Пренсе заявило о необходимости выезда из Гаити американских граждан по причине нестабильной ситуации в сфере безопасности.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны.

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