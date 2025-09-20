Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Власти Гааги разрешили полиции использовать слезоточивый газ для разгона протестов против иммиграционной политики правительства Нидерландов.

    Как сообщает Report, соответствующее разрешение подписал мэр Гааги.

    Согласно данным полиции, группа представителей крайне правого движения несанкционированно перекрыла автомобильную дорогу A12 в знак протеста.

    Около 1500 человек собрались на трассе, откуда начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки, был подожжен полицейский автомобиль. Полиция использует слезоточивый газ, водометы и силы быстрого реагирования для разгона толпы протестующих.

    Haaqada etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edilib

