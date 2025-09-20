В Гааге полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов

Власти Гааги разрешили полиции использовать слезоточивый газ для разгона протестов против иммиграционной политики правительства Нидерландов.

Как сообщает Report, соответствующее разрешение подписал мэр Гааги.

Согласно данным полиции, группа представителей крайне правого движения несанкционированно перекрыла автомобильную дорогу A12 в знак протеста.

Около 1500 человек собрались на трассе, откуда начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки, был подожжен полицейский автомобиль. Полиция использует слезоточивый газ, водометы и силы быстрого реагирования для разгона толпы протестующих.