В Гааге полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 21:01
Власти Гааги разрешили полиции использовать слезоточивый газ для разгона протестов против иммиграционной политики правительства Нидерландов.
Как сообщает Report, соответствующее разрешение подписал мэр Гааги.
Согласно данным полиции, группа представителей крайне правого движения несанкционированно перекрыла автомобильную дорогу A12 в знак протеста.
Около 1500 человек собрались на трассе, откуда начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки, был подожжен полицейский автомобиль. Полиция использует слезоточивый газ, водометы и силы быстрого реагирования для разгона толпы протестующих.
Последние новости
21:12
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в ХорватииИндивидуальные
21:09
Демократы потребовали встречи с ТрампомДругие страны
21:01
Видео
На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом РуандыВнешняя политика
21:01
В Гааге полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестовДругие страны
20:46
Bild: Уровень недовольства граждан ФРГ действиями Мерца рекордно повысилсяДругие страны
20:43
Фото
Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖФормула 1
20:30
Фото
Празднование Дня города Ханкенди завершилось грандиозным концертомKультурная политика
20:21
В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходомПроисшествия
20:17