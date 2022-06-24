В G7 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

Страны Группы семи (G7) приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Страны Группы семи (G7) приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

"Они приветствуют решение Европейского совета предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС, а также предоставить Грузии статус "европейской перспективы" с определенным путем к статусу кандидата", - отмечается в заявлении.