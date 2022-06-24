О нас

В G7 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

В G7 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС Страны Группы семи (G7) приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Другие страны
24 июня 2022 г. 16:51
В G7 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

Страны Группы семи (G7) приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

"Они приветствуют решение Европейского совета предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС, а также предоставить Грузии статус "европейской перспективы" с определенным путем к статусу кандидата", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
24 июня 2022 г. 18:48
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
24 июня 2022 г. 14:36
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
24 июня 2022 г. 14:11
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
24 июня 2022 г. 13:20
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
24 июня 2022 г. 13:15
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
24 июня 2022 г. 12:08
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
23 июня 2022 г. 23:00
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
23 июня 2022 г. 21:00
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
23 июня 2022 г. 20:54
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
23 июня 2022 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi