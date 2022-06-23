Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС

Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии.

Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Шарль Мишель поздравил президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Марию Санду с принятым решением.

По его словам, лидеры стран блока также готовы предоставить статус кандидата и Грузии, но после того, как страна выполнит ряд условий.

Мишель отметил, что европейская перспектива Грузии признана, и после реализации приоритетов стране будет присвоен статус кандидата в члены ЕС: «Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии внутри ЕС».

Напомним, что Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. Как заявила глава Европарламента Роберта Метсола, Евросоюз должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в качестве "символа надежды" для поддержания духа украинцев, тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов".