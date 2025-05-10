В ФРГ в психиатрической клинике для преступников произошел бунт

Полиция проводит масштабную спецоперацию в клинике для преступников с психическими расстройствами в общине Бедбург-Хау (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где произошел бунт.

Полиция проводит масштабную спецоперацию в клинике для преступников с психическими расстройствами в общине Бедбург-Хау (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где произошел бунт.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

По информации издания, один из пациентов в возрасте 27 лет потерял контроль над собой и забаррикадировался. При этом сообщается, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и крайне агрессивен. До сих пор не известно, как он получил алкоголь в строго охраняемой зоне.

Впоследствии, как отмечает газета, к бунтовщику присоединились и другие пациенты. Они начали строить баррикады и устраивать поджоги. Вероятно, горела мебель. Полиция полагает, что участников беспорядков было пятеро.

Предпринимаются попытки эвакуировать оставшихся заключенных. Пока не ясно, взяли ли бунтовщики в заложники сотрудников клиники или других заключенных.

На место выехали спецподразделения полиции со всего региона, есть и те, которые специализируются на ситуациях с захватом заложников. Около здания клиники стоят бронированные автомобили. Кроме того, на вертолете были доставлены сотрудники спецподразделений.