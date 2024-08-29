В ФРГ согласовали пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией

Правительство ФРГ в свете теракта в Золингене согласовало новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными иностранцами, а также ужесточению правил приобретения, хранения и ношения оружия.

Правительство ФРГ в свете теракта в Золингене согласовало новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными иностранцами, а также ужесточению правил приобретения, хранения и ношения оружия.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Нэнси Фезер.

"Меры предусматривают, в частности, сокращение помощи мигрантам, которые прибыли в ФРГ, зарегистрировавшись ранее в других европейских странах, в случае если последние дали согласие принять их обратно. Конкретно, такие беженцы будут получать лишь самое необходимое - питание, спальное место, предметы гигиены. Никаких наличных денег и платежной карты им предоставлять не будут", - говорится в сообщении.

Кроме того, правящая коалиция договорилась ужесточить правила ношения холодного оружия в общественных местах, а именно, запретить их ношение на народных праздниках, спортивных мероприятиях, выставках, ярмарках, рынках, в общественном транспорте.

По данным издания, будут ужесточены требования к получателям разрешения на право ношения оружия, а также планируется ввести полный запрет на выкидные ножи.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам, в Германии за последние 10 лет произошло 11 терактов с использованием ножей.