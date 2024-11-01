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В ФРГ при пожаре в больнице пострадали 13 человек, один пациент скончался

В ФРГ при пожаре в больнице пострадали 13 человек, один пациент скончался В результате пожара, который произошел в больнице в Франкенберге (федеральная земля Гессен) в центральной части Германии, погиб по меньшей мере один человек, еще 13 отравились продуктами горения.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 06:42
В ФРГ при пожаре в больнице пострадали 13 человек, один пациент скончался

В результате пожара, который произошел в больнице в Франкенберге (федеральная земля Гессен) в центральной части Германии, погиб по меньшей мере один человек, еще 13 отравились продуктами горения.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, пожар, по предварительным данным, начался в одной из палат. Сработала пожарная сигнализация. Предполагается, что погибший был пациентом из палаты, где произошло возгорание.

Прибывшие на место происшествия пожарники ликвидировали возгорание.

Еще 13 пациентов были переведены в другие больницы, поскольку они надышались дымом или нуждались в другой медицинской помощи. Было задействовано несколько пожарных машин, карет скорой помощи и медиков. В связи с тем что некоторые части больницы на данный момент больше не могут быть использованы, порядка 150 пациентов пришлось перевести в ближайшие клиники.

Точная причина пожара не установлена. Полиция проводит расследование.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada xəstəxanada baş verən yanğında 13 nəfər yaralanıb, 1 xəstə həyatını itirib

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