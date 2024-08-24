В ФРГ при нападении неизвестного с ножом погибли не менее трех человек

В ФРГ при нападении неизвестного с ножом погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

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По меньшей мере три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Как передает Report , об этом сообщила газета Bild. По ее информации, инцидент произошел около 21:45 (23:45 по бакинскому времени). Нападавший действовал без разбора, ему удалось скрыться. Сейчас над территорией фестиваля барражирует полицейский вертолет, идет розыск подозреваемого. Газета Solinger Tageblatt пишет со ссылкой на организаторов, что врачи борются за жизни девяти человек. Власти призвали избегать центра города. В Золингене в пятницу и выходные празднуют 650-летие получения городских прав. Ожидалось, что праздник, получивший название "Фестиваль многообразия", за три дня посетят 80 тыс. человек. Подпишитесь на наш Telegram канал