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В ФРГ предупредили о риске наводнений из-за дождей в Чехии и Польше

В ФРГ предупредили о риске наводнений из-за дождей в Чехии и Польше Непрерывные дожди в странах Европы повышают риск наводнений в ряде федеральных земель Германии.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 19:39
В ФРГ предупредили о риске наводнений из-за дождей в Чехии и Польше

Непрерывные дожди в странах Европы повышают риск наводнений в ряде федеральных земель Германии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на заявление представителя министерства окружающей среды Бранденбурга.

"Если прогнозируемое количество осадков сохранится, волна паводка, вероятно, начнется в воскресенье-понедельник на реке Нейсе в районе Лужицы, а с середины следующей недели - на Одере и Эльбе", - говорится в сообщении.

По данным телеканала NTV, в Дрездене (федеральная земля Саксония) уровень воды в Эльбе превысил 4 м. Ожидается, что он продолжит расти до середины следующей недели. В связи с этим власти объявили первый уровень опасности.

Отмечается, что в связи с этим спасатели приостановили работы по расчистке территории вблизи частично обрушившегося моста Каролабрюке.

По данным местных СМИ, от наводнений уже частично пострадала федеральная земля Бавария на юге ФРГ, а на больших высотах Баварских Альп существует опасность схода лавин.

Сильные дожди приводят к наводнениям в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. По сообщению портала ORF, в австрийской столице началась эвакуация из-за разлива реки Вена, вызванного сильными дождями.

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