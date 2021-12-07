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В ФРГ из-за столкновения военной техники на полигоне погибли два человека

В ФРГ из-за столкновения военной техники на полигоне погибли два человека Два человека погибли в результате столкновения военной техники, произошедшего во время учений на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония в северной части Германии.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 22:58
В ФРГ из-за столкновения военной техники на полигоне погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения военной техники, произошедшего во время учений на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония в северной части Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, два военнослужащих получили смертельные ранения в результате столкновения боевого танка с вездеходом. При этом указывается, что подробности произошедшего еще предстоит выяснить. Вместе с тем подчеркивается, что в Минобороны ФРГ выразили соболезнования семьям погибших и отменили проведение намеченных мероприятий.

Военный полигон Берген находится в южной части Люнебургской пустоши (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере ФРГ. Он имеет площадь 24 900 га и является одним из крупнейших военных полигонов в Европе.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada poliqonda hərbi texnikalar toqquşub, ölənlər var

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