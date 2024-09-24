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В ФРГ из-за новых угроз увеличат число телохранителей политиков до 700 человек

В ФРГ из-за новых угроз увеличат число телохранителей политиков до 700 человек Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) на фоне растущих угроз для ведущих политиков планирует увеличить число телохранителей с нынешних 500 до 700 человек.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 10:41
В ФРГ из-за новых угроз увеличат число телохранителей политиков до 700 человек

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) на фоне растущих угроз для ведущих политиков планирует увеличить число телохранителей с нынешних 500 до 700 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава БКА Хольгер Мюнх редакционному объединению RND.

"На данный момент у нас имеется более 500 сотрудников в сфере личной охраны. Еще сто добавятся в год федеральных выборов (в 2025 году). А затем еще сто", - добавил он.

По его словам, связано с растущими угрозами не только внутри страны, но и за рубежом, например, с конфликтом в Украине и войной в секторе Газа.

Мюнх напомнил, что БКА отвечает за охрану президента ФРГ, канцлера, министров, а также ведущих депутатов Бундестага. Министр здравоохранения Карл Лаутербах считается особо подверженным риску и находится под круглосуточной охраной.

Особое внимание также уделяется президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Олафу Шольцу, министру обороны Борису Писториусу, министру внутренних дел Нэнси Фезер, главе Минэкономики и вице-канцлеру Роберту Хабеку и министру иностранных дел Анналене Бербок. Других членов кабинета министров сопровождают вооруженные телохранители только в особых случаях, они также выезжают за границу без сопровождения сотрудников службы безопасности.

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