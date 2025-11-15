В ФРГ из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют более 20 тыс. человек

Порядка 21 тыс. человек должны покинуть свои дома в Нюрнберге в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении городской администрации.

Эвакуация проходит в преддверии запланированной операции по обезвреживанию авиабомбы. Городские власти объявили о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 м. До 21 тыс. жителей должны покинуть свои квартиры и дома. Это самая масштабная операция по эвакуации в Нюрнберге ввиду обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом около 450 кг был обнаружен во время строительных работ в районе Гроссройт. Операция по обезвреживанию бомбы, как пояснили в администрации, начнется после завершения эвакуации жителей. В 19:30 (22:30 по бакинскому времени) полиция перекрыла первые улицы в близлежащем районе.

По данным городских властей, на месте происшествия находились специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и сотни сотрудников экстренных служб: в общей сложности почти 500 пожарных, около 250 фельдшеров, 60 сотрудников Ведомства технического содействия (THW, аналог МЧС) и более 100 полицейских.