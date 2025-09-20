В ФРГ более 50 тыс. человек приняли участие в акциях против газовых проектов

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Свыше 50 тыс. человек в 80 городах Германии приняли участие в демонстрациях против планов правительства ФРГ по расширению газовой инфраструктуры.

    Как передает Report, об этом пишет агентство DPA.

    Экоактивисты призывали к немедленной остановке всех новых газовых проектов в Германии, например, освоения газовых месторождений у острова Боркум в Северном море в районе национального парка Ваттовое море. Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата. "В то время как климатический кризис уничтожает средства к существованию во всем мире, правительство ФРГ его еще больше разжигает", - утверждали организаторы акций.

    Инициатором демонстраций выступило движение в защиту климата Fridays For Future. По его данным, в Берлине на улицы вышли 4,3 тыс. человек, в Гамбурге - 5 тыс. человек. В свою очередь полиция сообщила о 3 тыс. демонстрантов в Берлине и 2,5 тыс. в Гамбурге. В Мюнхене правоохранители сообщили о порядка 1,5 тыс. человек, принявших участие в демонстрации.

