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    В ФРГ, Бельгии, Болгарии и Нидерландах прошли масштабные рейды против байкерской банды

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 16:11
    В ФРГ, Бельгии, Болгарии и Нидерландах прошли масштабные рейды против байкерской банды

    Более 1 000 полицейских провели рейды в Германии, Бельгии, Болгарии и Нидерландах, направленные против международной сети по отмыванию денег, связанной с членами байкерской группировки Hells Angels.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.

    Сообщается, что было исполнено 14 ордеров на арест, а германские власти пытаются конфисковать активы на сумму 48,6 млн евро.

    По данным полиции, проводится обыск более 100 объектов недвижимости, и в отношении 71 человека ведется расследование. Большинство обысков проводилось на территории Германии.

    Среди подозреваемых есть лица, ответственные за сеть отмывания денег, действующую по всей Германии и Европе, а также высокопоставленные члены байкерской группировки. Их подозревают в таких преступлениях, как создание преступной организации, вымогательство, организованное мошенничество и отмывание денег. Расследование также касается предполагаемых преступлений, связанных с оружием, нападений и уклонения от уплаты налогов.

    Рейды Отмывание денег Федеративная Республика Германия (ФРГ) Нидерланды
    Avropada 1000-dən çox polis bayker qruplaşmasına qarşı reydlər həyata keçirib
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