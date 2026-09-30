Avropada 1000-dən çox polis bayker qruplaşmasına qarşı reydlər həyata keçirib
- 30 sentyabr, 2026
- 16:24
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1000-dən çox polis Almaniya, Belçika, Bolqarıstan və Niderlandda "Hells Angels" bayker qruplaşmasının üzvləri ilə əlaqəli beynəlxalq çirkli pulların yuyulması şəbəkəsinə qarşı yönəlmiş reydlər keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "dpa" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 14 həbs orderi icra edilib və Almaniya hakimiyyəti 48,6 milyon avro dəyərində aktivləri müsadirə etməyə çalışır.
Polisin məlumatına görə, 100-dən çox daşınmaz əmlak obyektində axtarış aparılır və 71 nəfər barəsində istintaq aparılır. Axtarışların əksəriyyəti Almaniya ərazisində həyata keçirilib.
Şübhəlilər arasında bütün Almaniya və Avropa boyu fəaliyyət göstərən çirkli pulların yuyulması şəbəkəsinə cavabdeh olan şəxslər, həmçinin bayker qruplaşmasının yüksək rütbəli üzvləri var. Onlar cinayətkar təşkilat yaratmaq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, mütəşəkkil dələduzluq və çirkli pulların yuyulması kimi cinayətlərdə şübhəli bilinirlər. İstintaq həmçinin silahla bağlı ehtimal edilən cinayətləri, hücumları və vergidən yayınma hallarını da əhatə edir.