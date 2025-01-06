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В ФРГ 18 человек пострадали после того, как грузовик врезался в мост

В ФРГ 18 человек пострадали после того, как грузовик врезался в мост Не менее 18 человек пострадали на севере Германии после того, как грузовик врезался в мост.
Другие страны
6 января 2025 г. 11:05
В ФРГ 18 человек пострадали после того, как грузовик врезался в мост

Не менее 18 человек пострадали на севере Германии после того, как грузовик врезался в мост.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Местная полиция сообщила о том, что инцидент произошел около 07:00 мск на автобане A1 у населенного пункта Штапельфельд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). По предварительным данным, у грузовика лопнула шина, после чего он врезался в мост. В результате аварии получили повреждения еще пять автомобилей.

Трасса сейчас закрыта для движения в обоих направлениях.

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Версия на английском языке 18 injured as truck crashes into bridge in Germany

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