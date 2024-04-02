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Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе Ученик шестого класса погиб во вторник в результате стрельбы в средней школе в городе Вантаа на юге Финляндии.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 14:34
Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Ученик шестого класса погиб во вторник в результате стрельбы в средней школе в городе Вантаа на юге Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают финские СМИ.

В полиции отметили, что еще двое учащихся получили серьезные ранения.

Нападавшего задержали. Им также оказался подросток. Всем участникам трагического инцидента по 12 лет.

Другие детали происшествия и мотивы нападавшего пока неизвестны.

В школе учатся около 800 учеников и работают около 90 преподавателей.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в школе Viertola в Вантаа не менее трех человек получили ранения.

12.02

Инцидент со стрельбой произошел в школе района Виертола города Вантаа столичного региона Финляндии, в результате чего пострадали трое детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция.

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция была направлена на место происшествия примерно в 09:08. В 09:40 полиция находится на месте происшествия, расследуя инцидент. Очевидцев просят держаться подальше от этого места и не выходить из дома. Не открывайте дверь неизвестным лицам", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый, который также оказался несовершеннолетним, задержан.

Ведется расследование.

11.43

В одной из школ в финском городе Вантаа произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила полиция.

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", – сказано в пресс-релизе.

В результате инцидента есть пострадавшие, но точное число не уточняется.

Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiyada məktəbdə baş verən atışmada bir uşaq ölüb - YENİLƏNİB - 2
Версия на английском языке Several injured in school shooting in Finland

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