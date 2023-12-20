В Финляндии зарегистрировали рекордное за 25 лет число банкротств компаний

В Финляндии зарегистрировано рекордное за четверть века число банкротств среди компаний.

В Финляндии зарегистрировано рекордное за четверть века число банкротств среди компаний.

Как передает Report, об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Статистического управления Финляндии.

Сообщается, что за последние 12 месяцев 3 293 компании подали заявление о банкротстве. Это самый высокий показатель за последние 25 лет.

"Число заявлений о банкротстве больше, чем во время финансового кризиса 2009 года. То есть число банкротств является самым высоким за 25 лет. За последние 12 месяцев количество заявлений увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил представитель управления Томми Вейстямё.