В Финляндии зафиксировали вспышку венерических заболеваний

В Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний.

В Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на издание Yle, согласно исследованиям финской венерологической клиники HUS, в стране резко выросла заболеваемость гонореей.

"Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, но к 2023 году мы перешагнули за 1 000", - сообщила сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак.

Отмечается, что подобные показатели являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявили о сохранении тенденции.