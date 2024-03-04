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В Финляндии зафиксировали вспышку венерических заболеваний

В Финляндии зафиксировали вспышку венерических заболеваний В Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний.
Другие страны
4 марта 2024 г. 05:42
В Финляндии зафиксировали вспышку венерических заболеваний

В Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на издание Yle, согласно исследованиям финской венерологической клиники HUS, в стране резко выросла заболеваемость гонореей.

"Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, но к 2023 году мы перешагнули за 1 000", - сообщила сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак.

Отмечается, что подобные показатели являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявили о сохранении тенденции.

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