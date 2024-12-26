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В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей связи

В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей связи Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 17:34
В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей связи

Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, финские правоохранители минувшей ночью поднялись на борт судна под названием Eagle S. По данным полиции, существуют "основания подозревать", что танкер причастен к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему в минувшую среду. На этом фоне погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.

Телекомпания Yle со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic сообщил о том, что судно Eagle S "заметно замедлило ход" предположительно в тот момент, когда кабель между Финляндией и Эстонией был поврежден. Танкер принадлежит фирме Caravella, базирующейся в ОАЭ, и является "единственным судном во флоте компании". По сведениям телекомпании, патрульное судно финской погранохраны сопроводило танкер в воды близ полуострова Порккаланиеми в Финском заливе.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь заявил, что обсудил инцидент со своей финской коллегой Элиной Валтонен. По его словам, Таллин и Хельсинки "тесно сотрудничают" в расследовании причин повреждения кабелей. Цахкна полагает, что нельзя исключать фактор умысла, так как в последнее время в Балтийском море произошло "слишком много инцидентов".

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