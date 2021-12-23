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В Финляндии установлен антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

В Финляндии установлен антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 В Финляндии за последние сутки выявлено 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 15:46
В Финляндии установлен антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

В Финляндии за последние сутки выявлено 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом.

Как передает Report, всего во время пандемии в стране было зарегистрировано в общей сложности 227 169 случаев заражения, из них умерли 1 504 человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. жителей составила по всей стране 504 случая.

В этих условиях правительство в среду приняло решение с 28 декабря по 16 января ужесточить ряд мер против распространения вируса, в частности это будет касаться для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.

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