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В Финляндии у поврежденного кабеля нашли следы от якоря

В Финляндии у поврежденного кабеля нашли следы от якоря Власти Финляндии при расследовании ЧП с повреждением подводных кабелей обнаружили на дне моря следы, которые мог оставить якорь судна Eagle S.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 10:13
В Финляндии у поврежденного кабеля нашли следы от якоря

Власти Финляндии при расследовании ЧП с повреждением подводных кабелей обнаружили на дне моря следы, которые мог оставить якорь судна Eagle S.

Как сообщает Report, такие данные распространил Bloomberg.

Глава Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла сообщил, что след, который продолжается "на десятки километров", не удалось полностью восстановить из-за погодных условий. Он добавил, что следы заканчиваются там, где судно подняло якорную цепь, и тянутся на восток, "иногда на сотни километров".

Eagle S под флагом Островов Кука после задержания перевели на закрытую стоянку у порта Килпилахти. Экипаж из граждан Грузии и Индии допрашивают. Данные о сбоях в работе двух финских подводных кабелей поступили 25 декабря, когда об этом сообщила компания-оператор Elisa. Финляндия и Эстония не исключают, что кабель был поврежден якорем Eagle S. 27 декабря стало известно о нарушениях в работе еще четырех кабелей в Балтийском море.

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