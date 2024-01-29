На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто

В Финляндии на выборах президента предварительно лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел страны Александр Стубб.

Во второй тур президентских выборов, которые состоятся в Финляндии 11 февраля, вышли бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в предварительных данных Минюст Финляндии после подсчета 100% голосов.

Стубб набрал 27,2%, Хаависто - 25,8%, говорится в сообщении.

Окончательные итоги голосования будут объявлены 30 января.

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В Финляндии на выборах президента предварительно лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел страны Александр Стубб.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал Yle.

Согласно информации канала, на данный момент обработано 80% избирательных бюллетеней. За Стубба проголосовали 27,4% граждан, за члена фракции "Зеленый союз" и бывшего главу министерства иностранных дел Пекка Хаависто — 25,2%, за спикера парламента, бывшего главу ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо — 18,5%.

В материале указывается, что 15,7% избирательских голосов собрал руководитель Банка Финляндии, член фракции "Финляндский центр" Олли Рена. Остальные выдвиженцы набрали менее 10%.