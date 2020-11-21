В Финляндии сел на мель пассажирский паром

Инцидент произошел недалеко от порта города Мариехамина - столицы Аландских островов - во время бури, которая продолжается

Пассажирский паром Viking Grace сел на мель в Финляндии у Аландских островов в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания Yle.

На борту находятся 301 пассажир и члены экипажа.

Инцидент произошел недалеко от порта города Мариехамина - столицы Аландских островов - во время бури, которая продолжается.

По данным компании Viking Line, опасности для находящихся на судне нет. Пунктом назначения парома был Турку, куда он направлялся из Стокгольма через Аландские острова.