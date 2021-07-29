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В Финляндии с 31 июля ужесточат ограничения на работу ресторанов

В Финляндии с 31 июля ужесточат ограничения на работу ресторанов Власти Финляндии с конца июля ужесточают ограничения на работу точек общепита в нескольких регионах страны на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.
Другие страны
29 июля 2021 г. 16:20

Власти Финляндии с конца июля ужесточают ограничения на работу точек общепита в нескольких регионах страны на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство социальных дел и здравоохранения.

"Постановление вступает в силу 31 июля. Часы работы и время продажи алкоголя будет ограничено в регионах Кайнуу, Канта-Хяме, Кески-Суоми, Северная Карелия, Северное Саво и Сатакунта в соответствии с мерами, предусмотренными для территорий, находящихся в фазе ускорения пандемии", - говорится в сообщении. Продажа алкогольных напитков там будет прекращаться в полночь по местному времени, работать точки общепита смогут с 05:00 до 01:00, будет ограничено также число посетителей внутри помещений.

Эти же ограничения были ранее введены для регионов Кюменлааксо , Пирканмаа, Пайят-Хяме, Варсинайс-Суоми и столичного региона Уусимаа, там эти меры продолжат действовать.

Еще в восьми регионах, в том числе на Аландских островах и в Лапландии, никаких ограничений вводиться не будет, указало министерство.

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