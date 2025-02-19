В Финляндии продуктовые магазины закрываются из-за забастовки

Продуктовые магазины в Финляндии сокращают часы работы или закрываются из-за забастовки профсоюза работников сферы обслуживания.

Продуктовые магазины в Финляндии сокращают часы работы или закрываются из-за забастовки профсоюза работников сферы обслуживания.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телерадиовещатель Yle.

"Профсоюз работников сферы обслуживания PAM начал в среду забастовку в магазинах. Во время трехдневной забастовки работники магазинов не выйдут на работу… Некоторые магазины полностью закрыты или работают по сокращенному графику", - говорится в материале.

Как уточняет Yle, многие покупатели подготовились к забастовке и закупили продукты заранее. Забастовки профсоюза охватывают около трех тысяч рабочих мест и затрагивают порядка 70 тысяч сотрудников. Трудовая акция проходит в крупных торговых сетях, таких как Kesko, S-Group, Lidl и других.