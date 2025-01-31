В Финляндии построят завод взрывчатых веществ для боеприпасов

В Финляндии в городе Пори будет построен завод по производству взрывчатых веществ стоимостью более €200 млн.

В Финляндии в городе Пори будет построен завод по производству взрывчатых веществ стоимостью более €200 млн.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции глава Минобороны Антти Хаккянен.

"Цель инвестиций - довести производство боеприпасов в западных странах до достаточного уровня. Проект, осуществляемый под руководством Министерства обороны, будет иметь большое значение для увеличения производства артиллерийских и минометных боеприпасов в Европе. Инвестиции также будут способствовать продолжению долгосрочной поддержки Украины", - сказал он.

Новый завод станет вторым по производству взрывчатых веществ в Европейском союзе после Польши. Завод будет построен и начнет производство тротила в 2028 году.

31 января глава Минобороны уполномочил Силы обороны подписать 10-летнее соглашение о намерениях с финским производителем взрывчатых веществ компанией Forcit по закупкам взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Сейчас Forcit производит взрывчатые вещества на заводах в Ханко и Вихтавуори, Лаука.