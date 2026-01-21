В Финляндии планируют отключить сеть стационарной телефонной связи
- 21 января, 2026
- 15:49
Финский телекоммуникационный оператор Elisa наряду с другими операторами планирует прекратить предоставлять услуги стационарной телефонной связи.
Как передает Report, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Оператор связи Elisa объявит о полном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи в конце июня", - говорится в сообщении.
Ранее операторы Telia и DNA также объявили о прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи.
По словам специалиста финского управления транспорта и связи Traficom Марьи Хейнонен, в 2024 году в Финляндии использовалось порядка 84 тыс. стационарных телефонов, из них около 10 тыс. - в домохозяйствах. Данных за 2025 год, по ее словам, пока нет. Хейнонен уточнила, что во многие стационарные телефоны можно установить мобильную сим-карту, что позволит продолжить пользоваться им.