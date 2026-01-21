Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Финляндии планируют отключить сеть стационарной телефонной связи

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 15:49
    В Финляндии планируют отключить сеть стационарной телефонной связи

    Финский телекоммуникационный оператор Elisa наряду с другими операторами планирует прекратить предоставлять услуги стационарной телефонной связи.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

    "Оператор связи Elisa объявит о полном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи в конце июня", - говорится в сообщении.

    Ранее операторы Telia и DNA также объявили о прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи.

    По словам специалиста финского управления транспорта и связи Traficom Марьи Хейнонен, в 2024 году в Финляндии использовалось порядка 84 тыс. стационарных телефонов, из них около 10 тыс. - в домохозяйствах. Данных за 2025 год, по ее словам, пока нет. Хейнонен уточнила, что во многие стационарные телефоны можно установить мобильную сим-карту, что позволит продолжить пользоваться им.

    Финляндия стационарная телефонная связь

    Последние новости

    16:37

    Европол закрыл свыше 20 крупных нарколабораторий в ряде стран ЕС

    Другие страны
    16:29

    Бакинская городская прокуратура обеспечила компенсацию ущерба на 8 млн манатов в 2025 году

    Происшествия
    16:28

    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    Другие страны
    16:22

    Внешнеторговый оборот Нахчывана увеличился почти на 4%

    Бизнес
    16:21

    Адмирал Драгоне: Новые технологии усиливают угрозы безопасности в мире

    Другие страны
    16:17

    В Баку в 2025 году совершено более 14 тыс. преступлений

    Происшествия
    16:14

    В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг ОМС

    Здоровье
    16:12

    Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

    Финансы
    16:08

    ЦАМО ответил на статью Фонда Карнеги, продвигающую антиазербайджанские нарративы

    Внешняя политика
    Лента новостей