В Финляндии планируют отключить сеть стационарной телефонной связи

Финский телекоммуникационный оператор Elisa наряду с другими операторами планирует прекратить предоставлять услуги стационарной телефонной связи.

Как передает Report, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Оператор связи Elisa объявит о полном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи в конце июня", - говорится в сообщении.

Ранее операторы Telia и DNA также объявили о прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи.

По словам специалиста финского управления транспорта и связи Traficom Марьи Хейнонен, в 2024 году в Финляндии использовалось порядка 84 тыс. стационарных телефонов, из них около 10 тыс. - в домохозяйствах. Данных за 2025 год, по ее словам, пока нет. Хейнонен уточнила, что во многие стационарные телефоны можно установить мобильную сим-карту, что позволит продолжить пользоваться им.