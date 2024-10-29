В Финляндии наложили арест на пять объектов недвижимости РФ

Пять объектов российской недвижимости в Финляндии подпали под действие мер ареста по иску украинской компании "Нафтогаз".

Пять объектов российской недвижимости в Финляндии подпали под действие мер ареста по иску украинской компании "Нафтогаз".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, "в понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер, три из них расположены на Аландских островах".

Уточняется, что под арест подпали жилой дом в центре Хельсинки и офисное здание в районе Лауттасаари, а также три объекта на Аландских островах, включая участок земли у моря.