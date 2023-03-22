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В Финляндии началось досрочное голосование на парламентских выборах

В Финляндии началось досрочное голосование на парламентских выборах В Финляндии началось предварительное голосование на выборах в парламент республики, также избирательные участки открылись за рубежом в дипломатических учреждениях страны по всему миру.
Другие страны
22 марта 2023 г. 12:15
В Финляндии началось досрочное голосование на парламентских выборах

В Финляндии началось предварительное голосование на выборах в парламент республики, также избирательные участки открылись за рубежом в дипломатических учреждениях страны по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее данным, на территории Финляндии открылось примерно 950 участков для досрочного голосования, в основном в библиотеках, торговых центрах и муниципальных учреждениях. За рубежом начали работу более 200 пунктов, расположенных в финских представительствах в 86 странах мира. Досрочное голосование продлится неделю и завершится в следующий вторник, 28 марта. Голосование за рубежом будет идти четыре дня, до 25 марта.

Ожидается, что явка на досрочном голосовании в этом году может стать рекордной. "Тенденция популярности досрочного голосования росла и на других выборах, так что вполне может быть, что рекорды будут побиты уже сейчас," - заявил эксперт Yle по выборам Сами Борг. На предыдущих парламентских выборах досрочно проголосовало 1,5 млн человек, что составляет 50,7% от всего числа проголосовавших.

Парламентские выборы в Финляндии пройдут 2 апреля 2023 года. Избиратели выберут 200 депутатов парламента на четырехлетний срок.

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