    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 14:28
    В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

    В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ c 1 сентяьря приступил к работе штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба минобороны Финляндии.

    "Получение Финляндией уровня наземного командования в северном регионе НАТО было одной из самых важных целей на ранних этапах нашего членства в НАТО", - сообщает ведомство.

    Решение о начале работы многокорпусного сухопутного компонента Северного региона НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели принято главой Минобороны Финляндии  Антти Хаккяненом 29 августа 2025 года. Он будет действовать совместно со штабом сухопутных войск Сил обороны Финляндии.

    В штабе будут работать до 10 офицеров. Планируется, что позднее в его состав войдут до 50 сотрудников из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Соединенных Штатов и Великобритании.

    Начальником штаба назначен норвежский полковник Уве Стаурсет.

    Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

    Финляндия   НАТО   Россия  

    Последние новости

    14:49

    Принятые в рамках бывшего армяно-азербайджанского конфликта решения ОБСЕ признаны недействительными

    Другие
    14:49

    ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

    Другие страны
    14:43
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"

    Социальная защита
    14:40

    Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    14:38

    Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕС

    В регионе
    14:31

    Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ

    Командные
    14:28

    В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

    Другие страны
    14:21

    Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФ

    Другие страны
    14:14

    Иран считает гендиректора МАГАТЭ "главной проблемой" для сотрудничества

    Другие страны
    Лента новостей