В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ c 1 сентяьря приступил к работе штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба минобороны Финляндии.

"Получение Финляндией уровня наземного командования в северном регионе НАТО было одной из самых важных целей на ранних этапах нашего членства в НАТО", - сообщает ведомство.

Решение о начале работы многокорпусного сухопутного компонента Северного региона НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели принято главой Минобороны Финляндии Антти Хаккяненом 29 августа 2025 года. Он будет действовать совместно со штабом сухопутных войск Сил обороны Финляндии.

В штабе будут работать до 10 офицеров. Планируется, что позднее в его состав войдут до 50 сотрудников из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Соединенных Штатов и Великобритании.

Начальником штаба назначен норвежский полковник Уве Стаурсет.

Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.