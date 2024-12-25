В Финляндии готовы мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

Президент Финляндии Александра Стубба, заявил, что в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных.

Президент Финляндии Александра Стубба, заявил, что в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных.

Как передает Report, об этом пишет Independent со ссылкой на слова Александра Стуббы.

Издание отмечает, что Финляндия начала увеличивать вложения в оборону. С 2022 года расходы Хельсинки выросли на 0,9% ВВП.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.

10 декабря президент Стубб заявил, что финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах.