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В Филадельфии при стрельбе на остановке ранены восемь школьников

В Филадельфии при стрельбе на остановке ранены восемь школьников В американской Филадельфии восемь старшеклассников, которые ждали автобус на остановке, получили огнестрельные ранения.
Другие страны
7 марта 2024 г. 06:30
В Филадельфии при стрельбе на остановке ранены восемь школьников

В американской Филадельфии восемь старшеклассников, которые ждали автобус на остановке, получили огнестрельные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

По данным ведомства, в сторону восьми подростков в возрасте от 15 до 17 лет были направлены свыше 30 выстрелов. Один из пострадавших, 16-летний парень, получил девять из них, он находится в критическом состоянии.

Остальные раненые - шесть мальчиков и девочка - находятся в стабильном состоянии. Полиция разыскивает троих неизвестных, которые открыли огонь из припаркованного автомобиля.

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Версия на азербайджанском языке Filadelfiyada yeniyetmələrə atəş açılıb, yaralılar var

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