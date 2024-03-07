В Филадельфии при стрельбе на остановке ранены восемь школьников

В американской Филадельфии восемь старшеклассников, которые ждали автобус на остановке, получили огнестрельные ранения.

В американской Филадельфии восемь старшеклассников, которые ждали автобус на остановке, получили огнестрельные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

По данным ведомства, в сторону восьми подростков в возрасте от 15 до 17 лет были направлены свыше 30 выстрелов. Один из пострадавших, 16-летний парень, получил девять из них, он находится в критическом состоянии.

Остальные раненые - шесть мальчиков и девочка - находятся в стабильном состоянии. Полиция разыскивает троих неизвестных, которые открыли огонь из припаркованного автомобиля.