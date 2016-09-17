В Филадельфии рядом с университетом неизвестный открыл стрельбу по полиции

Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу по полицейским рядом с университетом в Филадельфии (штат Пенсильвания), ранения получили два стража порядка.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел в ночь на субботу рядом с кампусом частного Пенсильванского университета, расположенного в западном районе города. При стрельбе ранения получили офицер из охраны университета и женщина-сержант филадельфийской полиции.

На данный момент в СМИ поступает противоречивая информация касательно злоумышленника. По одним данным, стрелок задержан, по другим – он был поражен ответным огнем и скончался, отмечает агентство.