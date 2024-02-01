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В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана

В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 23:38
В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана

В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана.

Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Гайаны в организации посол Кэролайн Родригес-Биркетт представила журналистам в штаб-квартире ООН программу работы на месяц.

Она отметила, что в феврале Совет Безопасности ООН проведет заседания, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, в Сомали, Ливии и Гаити, а также обсудит последнюю ситуацию в Афганистане.

Дипломат обратила внимание на важность срочных реформ в СБ ООН. Родригес-Биркетт подчеркнула, что поддерживает предложения по распределению мест в Совбезе для африканских и малых островных развивающихся государств.

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