В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана

В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана.

В феврале Совет Безопасности ООН возглавит Гайана.

Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Гайаны в организации посол Кэролайн Родригес-Биркетт представила журналистам в штаб-квартире ООН программу работы на месяц.

Она отметила, что в феврале Совет Безопасности ООН проведет заседания, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, в Сомали, Ливии и Гаити, а также обсудит последнюю ситуацию в Афганистане.

Дипломат обратила внимание на важность срочных реформ в СБ ООН. Родригес-Биркетт подчеркнула, что поддерживает предложения по распределению мест в Совбезе для африканских и малых островных развивающихся государств.