В Фергюсоне продлили режим чрезвычайного положения

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти округа Сент-Луис в штате Миссури продлил режим чрезвычайного положения в городе Фергюсон и прилегающих районах еще на сутки, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

ЧП ввели в понедельник после недавних беспорядков во время памятных мероприятий, посвященных годовщине убийства чернокожего юноши Майкла Брауна. В ходе демонстрации шестеро ее участников открыли огонь по полиции.

Прокуратура города предъявила обвинение в нападении 18-летнему чернокожему Тайрону Харрису, он пострадал в воскресной перестрелке и сейчас находится в критическом состоянии.

Во вторник и среду в Фергюсоне было спокойно, полиция не произвела ни одного ареста. Как сообщается, режим ЧП продлен до пятницы в качестве превентивной меры. Он означает, что полиция округа официально берет на себя поддержание правопорядка в Фергюсоне, тогда как прежде за это отвечало местное полицейское отделение.