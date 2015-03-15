В Фергюсоне арестован подозреваемый в стрельбе

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В американском городе Фергюсон произведен арест в связи с расследованием дела о ранении двух полицейских в ходе недавней демонстрации протеста.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что в ночь со среды на четверг в ходе демонстрации протеста в Фергюсоне неизвестный открыл стрельбу, ранив одного полицейского в лицо, а второго – в плечо.

Оба стража порядка после операции уже выписаны из больницы.

Подробности ареста пока не раскрываются, однако местное управление полиции пообещало в ближайшее время провести по этому случаю брифинг для прессы.