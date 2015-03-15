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    В Фергюсоне арестован подозреваемый в стрельбе

    Ранее в ходе демонстрации неизвестный открыл стрельбу, ранив одного полицейского в лицо, а второго – в плечо

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В американском городе Фергюсон произведен арест в связи с расследованием дела о ранении двух полицейских в ходе недавней демонстрации протеста.

    Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что в ночь со среды на четверг в ходе демонстрации протеста в Фергюсоне неизвестный открыл стрельбу, ранив одного полицейского в лицо, а второго – в плечо.

    Оба стража порядка после операции уже выписаны из больницы.

    Подробности ареста пока не раскрываются, однако местное управление полиции пообещало в ближайшее время провести по этому случаю брифинг для прессы.

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