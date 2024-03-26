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В ФАО считают необходимыми срочные меры для предотвращения голода в Газе

В ФАО считают необходимыми срочные меры для предотвращения голода в Газе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) расценивает ситуацию в секторе Газа, особенно на севере анклава, как тяжелую. Необходимы срочные меры для предотвращения голода.
Другие страны
26 марта 2024 г. 19:39
В ФАО считают необходимыми срочные меры для предотвращения голода в Газе

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) расценивает ситуацию в секторе Газа, особенно на севере анклава, как тяжелую. Необходимы срочные меры для предотвращения голода.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве региональный представитель ФАО по Ближнему Востоку и Северной Африке Абдулхаким Эльваер.

"Необходимы срочные меры для предотвращения голода в секторе Газа и решения проблемы острой нехватки продовольствия, с которой сталкивается население, - сказал он. - Восстановление беспрепятственного гуманитарного доступа имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации".

Эльваер подчеркнул, что "запрет на импорт основных сельскохозяйственных товаров из Израиля затруднил усилия по оказанию помощи, вынудив ФАО полагаться на поставки из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах".

Задержки и логистические проблемы препятствуют своевременной доставке помощи нуждающимся, констатировал он. "Тяжелая ситуация в Газе, особенно в северном регионе, вызвала обеспокоенность по поводу неминуемого голода и повсеместного отсутствия продовольственной безопасности, подчеркивая безотлагательность ситуации", - сказал представитель ФАО.

Как отметил Эльваер, агентствам ООН "настоятельно рекомендуется мобилизовать дополнительные ресурсы и поддержку ФАО и других гуманитарных учреждений, чтобы облегчить страдания населения и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы".

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