​В Евросоюзе решили, кто заменит Великобританию во главе Совета ЕС

Баку. 20 Июля. REPORT.AZ/ Постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе решили, что Эстония будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель главы Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

"Послы достигли широкого согласия, что эстонское председательство начнется на шесть месяцев раньше, чтобы занять место Великобритании, и что последующие председательства в уже установленном порядке начнутся на шесть месяцев раньше", — заявил Ааманн.

Он отметил, что "есть надежда, что результат будет вскоре подтвержден формальным решением".

Страны ЕС на ротационной основе принимают на себя на шесть месяцев функции председательства в Совете ЕС. В настоящее время Совет возглавляет Словакия. В первой половине 2017 года она передаст полномочия Мальте, вслед за которой председателем Совета ЕС должна была стать Великобритания. За ней по графику следует Эстония.

Ранее МИД Бельгии заявлял, что Брюссель готов занять место Великобритании на посту председателя ЕС. Кроме того, СМИ сообщали, что место может достаться Хорватии, которая вступила в Евросоюз в 2013 году и еще не была включена в план ротации.