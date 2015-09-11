​В Европу с начала года прибыло более 420 тысяч мигрантов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Число мигрантов, прибывших в Европу с начала года из стран Ближнего Востока и Африки по Средиземному морю, превысило 430 тыс. человек, сообщила в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

Как передает Report, согласно опубликованным данным, по состоянию на 10 сентября в Европу по Средиземному морю прибыл 423 тыс. 761 мигрант. Основная их часть (309 тыс. 356) сошла на берег в Греции. Далее следуют Италия (121 тыс. 139), Испания (2166) и Мальта (100).

В Греции среди прибывших больше всего сирийцев (более 175 тыс.) и афганцев (более 50 тыс.). В Италии это - эритрейцы (более 30 тыс.) и нигерийцы (более 15 тыс.).

С 1 сентября число мигрантов и беженцев выросло, как следует из статистики МОМ, более чем на 81 тыс. человек.

С начала года при попытке добраться до Европы погибло, по данным организации, 3776 мигрантов и беженцев.