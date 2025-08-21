В Европе зафиксировано рекордное число случаев заболеваний вирусами через комаров

Органы здравоохранения ЕС сообщают о рекордном числе случаев заболеваний вирусами Западного Нила и чикунгуньи этим летом на территории континента.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным агентства, на континенте зарегистрировано максимальное число случаев чикунгуньи за всю историю наблюдений - 27, а также 335 случаев вируса Западного Нила - самый высокий показатель за последние три года.

"Европа вступает в новую фазу – когда более длительная, более широко распространенная и более интенсивная передача заболеваний, переносимых комарами, становится новой нормой", – заявила директор ECDC Памела Ренди-Вагнер.

Сезон комаров на континенте становится "длиннее и интенсивнее" по мере повышения температуры, более мягких зим и изменения режима осадков, создавая идеальные условия для размножения комаров и распространения вирусов, согласно ECDC.

Специалисты также предупреждают, что заболевания, переносимые комарами, могут стать эндемичными в Европе в результате изменения климата.

Ареалы распространения этих болезней становятся все шире.

По данным ECDC, переносчик лихорадки чикунгунья - азиатский тигровый комар, в настоящее время обнаружен в 16 европейских странах и 369 регионах, тогда как десять лет назад таких регионов было 114. А случаи заражения вирусом Западного Нила ежегодно регистрируются в новых регионах. В 2025 году к ним прибавился уезд Сэлаж в Румынии, провинции Латина и Фрозиноне в Италии, где от вируса умерло не менее 10 человек.