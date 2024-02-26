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В Европе стартовали крупные морские учения НАТО

В Европе стартовали крупные морские учения НАТО В Средиземном море у берегов острова Сицилия сегодня утром, 26 февраля, стартуют морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 07:08
В Европе стартовали крупные морские учения НАТО

В Средиземном море у берегов острова Сицилия сегодня утром, 26 февраля, стартуют морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на соцсеть Х Морского командования НАТО.

В ежегодных морских учениях НАТО примут участие военнослужащие и корабли Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Британию и США. В учениях задействованы семь подводных лодок, несколько надводных кораблей, а также авиация стран-членов НАТО.

"Двухнедельные учения, в которых основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противолодочной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач, подчеркивают приверженность НАТО укреплению потенциала коллективной обороны и реагирования на кризисы в регионе стратегического значения", - говорится в сообщении Морского командования НАТО.

Отмечается, что Средиземное море с его сложной подводной топографией представляет собой идеальный фон для учений.

Учения Dynamic Manta также служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы. Учения под тактическим руководством контр-адмирала Паскуале Эспозито должны продемонстрировать готовность НАТО защищать своих членов от любой угрозы.

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