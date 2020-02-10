В Европе шесть человек погибли в результате шторма

По меньшей мере шесть человек погибли в Европе в результатe удара шторма "Кьяра", передает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - это водители, на машины которых упали деревья.

Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы.

В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.

Также шторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.

Кроме этого, удар шторма оставил без света 130 тысяч домов во Франции, 62 тысяч домов в Великобритании, 50 тысяч домов в немецкой федеральной земле Бавария, а в Ирландии - 10 тысяч.