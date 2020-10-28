В Европе фиксируют самые высокие темпы распространения коронавируса

Среди европейских стран наиболее высокая заболеваемость отмечается во Франции, Испании, Великобритании и Италии

Европа, согласно опубликованным в ночь на среду статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за минувшую неделю в регионе выявили более 1,33 млн новых случаев заражения. В странах Северной и Южной Америки за тот же период зафиксировали 884 тыс. инфицированных, в Юго-Восточной Азии - 445 тыс.

Среди европейских стран наиболее высокая заболеваемость отмечается во Франции, Испании, Великобритании и Италии. В сравнении с весенней вспышкой наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в Чехии и Польше, где скорость распространения инфекции увеличилась вдвое.

При этом государствам Западной Европы пока удается сдерживать смертность из-за коронавируса на уровне, значительно уступающем весенним максимумам, тогда как в странах Восточной Европы она, напротив, выросла несколько раз.

Наряду с подъемом заболеваемости в странах Восточной Европы наблюдается и резкий рост смертности. Например, если в апреле в Чехии ежедневно фиксировали около 18 летальных исходов, то в октябре - около 180. В Польше смертность выросла почти в 4,5 раза, в Румынии и Болгарии - более чем в три раза.

При этом в странах Западной Европы пока удается сдерживать ее на уровне, который в разы ниже весенних показателей.

Наибольшее число смертей зафиксировано к настоящему времени в Великобритании (свыше 45,3 тыс., пятое место в мире), Италии (37,7 тыс., шестое место), Франции (более 35,5 тыс., седьмое место) и Испании (почти 35,3 тыс., восьмое место).

В пересчете числа летальных исходов на 1 млн жителей самый высокий показатель среди европейских стран в Бельгии (951), за ней следуют Испания (755), Великобритания (667), Италия (624), Швеция (585) и Франция (544).