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В Европе число жертв наводнений возросло до 22 человек

В Европе число жертв наводнений возросло до 22 человек Число погибших в результате вызванных циклоном "Борис" наводнений в Центральной Европе увеличилось до 22 человек.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 11:24
В Европе число жертв наводнений возросло до 22 человек

Число погибших в результате вызванных циклоном "Борис" наводнений в Центральной Европе увеличилось до 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Стихийное бедствие обрушилось на Австрию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Несмотря на то, что погода в некоторых регионах стабилизировалась, реки по-прежнему переполнены. По данным польской полиции, общее количество жертв в стране выросло до семи. В Австрии погибли пять человек, в Румынии - семь, в Чехии - трое.

По данным AFP, 26 австрийских населенных пунктов во вторник были обесточены, в Чехии более 60 тыс. домов до сих пор остаются без электричества.

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