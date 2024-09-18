В Европе число жертв наводнений возросло до 22 человек

Число погибших в результате вызванных циклоном "Борис" наводнений в Центральной Европе увеличилось до 22 человек.

Число погибших в результате вызванных циклоном "Борис" наводнений в Центральной Европе увеличилось до 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Стихийное бедствие обрушилось на Австрию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Несмотря на то, что погода в некоторых регионах стабилизировалась, реки по-прежнему переполнены. По данным польской полиции, общее количество жертв в стране выросло до семи. В Австрии погибли пять человек, в Румынии - семь, в Чехии - трое.

По данным AFP, 26 австрийских населенных пунктов во вторник были обесточены, в Чехии более 60 тыс. домов до сих пор остаются без электричества.