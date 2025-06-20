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В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России

В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России Главы МИД и представители правительств 14 европейских стран договорились выработать совместный подход по отношению к "теневому флоту" России.
Другие страны
20 июня 2025 г. 19:56
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России

Главы МИД и представители правительств 14 европейских стран договорились выработать совместный подход по отношению к "теневому флоту" России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Соединенного Королевства по итогам встречи представителей Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Франции, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Представители 14 стран Европы пообещали "принимать соответствующие меры в рамках международного права", если суда "без государственной принадлежности" будут следовать через Балтийское или Северное моря, не поднимая действующий флаг.

Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список почти 300 танкеров якобы причастных к транспортировке российских энергоносителей. Всем им запрещено входить в порты Великобритании под угрозой задержания, им будет отказано в регистрации в реестре судов королевства, а действующая регистрация, если это применимо, может быть прекращена.

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